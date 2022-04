La presentadora Jennifer Aplícano se retira de las redes sociales: “Necesito recuperarme a mí misma”

¿Cuánto tiempo piensa retirarse? R: La verdad no sé, me desestreso haciendo contenido, pero estoy completamente inestable. Debo adaptarme a muchos cambios en mi cuerpo, en mi estado de ánimo y solo así volveré. Siendo sincera conmigo misma y con la gente que me sigue y me quiere.

“SOLO ME GUSTARÍA PEDIR UNA DISCULPA A MUCHAS PERSONAS DE LAS QUE ME HE ALEJADO POR NO DAR EXPLICACIONES, MI SALUD HA AFECTADO POR COMPLETO MI ESTADO DE ÁNIMO Y QUIZÁ MI BOCA LOS ALEJA, PERO EN MI CORAZÓN LOS NECESITO. PERDÓN POR NO PODER MANEJAR MIS EMOCIONES, PERO ESTOY LUCHANDO A CADA SEGUNDO PARA PODER VOLVER A COMPARTIR MI VIDA CON USTEDES. GRACIAS A TODOS”.

Jennifer Aplícano es una talentosa joven y reconocida personalidad de las redes sociales. Cuenta con más de un millón de seguidores en Tiktok, donde comparte contenido sano y entretenido. En Instagram tiene más de 228 mil seguidores y en Facebook cuenta con 397 mil.

En poco tiempo, Jennifer se ha convertido en una personalidad muy querida por los hondureños gracias a su talento, carisma y humildad.

La joven ha sido muy abierta y sincera acerca de sus luchas, sobre todo con la epilepsia, enfermedad que padece desde hace varios años.