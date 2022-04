En 2004, Adamari López enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Aunque la batalla no fue fácil, tras someterse a diversos tratamientos y más de 10 cirugías, la presentadora venció la enfermedad y hoy puede gozar de salud.

La también actriz recibió el diagnostico que cambió su vida cuando apenas tenía 33 años y hoy, casi 20 años después, decidió tatuarse los pezones para recuperar la apariencia que tenían sus senos antes de la mastectomía radical que le fue practicada.

LEA: Adamari López llora al hablar de su separación con Toni Costa: “No imaginaba ser madre soltera”

A través de sus redes sociales, Adamari compartió un video de la sesión estética en la que no sólo completa una parte de su físico; sino con la cual desea motivar a otras mujeres que han pasado o que atraviesan la enfermedad.

“Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es algo que esperaba hacer mucho tiempo. A lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes”, aseguró López.