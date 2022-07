André Plummer, hijo de Carlos Pavón, estrena su segundo álbum “Midnight Odyssey”

“Me gusta la idea de cambiar, porque eso es lo que pasó en mi vida...es una historia divertida, porque hay una película que se llama 2001: A Space Odyssey, que trata sobe un grupo de austronautas que buscan vida en otro planeta. El punto es que los humanos tomaron la iniciativa de ver qué hay afuera de este mundo... Siento que me identifico con esto porque yo de alguna forma también viajé y estoy buscando una nueva vida aquí”, dijo el hondureño de 22 años.

“Para este álbum quise hacer algo más personal, practicamente es una historia mía, hablo de mi historia en Estados Unidos, de cómo llegué acá. No hay mejor manera de contar una historia que en una canción”, cuenta Plummer, quien radica en Miami, Estados Unidos, desde hace algunos años.

“La música ha estado en nuestra familia por mucho tiempo. El papá de mi abuelo, de parte de papá, era músico, de los primeros músicos en Costa Rica que tuvo una guitarra especial, que el mismo mandó a hace. Mi abuela de parte de mamá también tocaba la guitarra y mi papá dijo que si no hubiera sido futbolista le hubiese encantado ser cantante ”, cuenta.

Desde muy joven le encantaba escuchar música en inglés y sus influencias artísticas vienen de estrellas como Michael Jackson, Diana Ross, The Beatles, Queen , entre otros.

Fue en el año 2020, en plena pandemia, cuando André decidió incursionar en la música y se preparó para el lanzamiento de su primer álbum Beyond, el cual finalmente estrenó en 2021 y el cual también está disponible en todas las plataformas digitales.

Andrés Plummer dijo que luego del lanzamiento de su segundo disco se tomará un tiempo de descanso para concentrarse en sus estudios, pues pronto terminará su carrera universitaria. No obstante, dijo que tras obtener su título en la universidad, seguirá enfocado en su carrera como artista.

Entre sus planes, también está visitar su natal Honduras de nuevo.

“Me siento muy feliz, pienso que uno tiene que hacer las cosas que realmente lo hacen feliz. También me siento muy agradecido con mi familia que siempre me ha apoyado, uno de los mejores consejos que me han dado es que al final del día todo lo que pase depende mí”.

Puedes escuchar las canciones de André Plummer en su canal de YouTube Dre Plummer: