Los protagonistas de múltiples producciones mexicanas, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, fueron una de las parejas más mediáticas, además, como fruto de su relación nació José Eduardo.

Pese a que se separaron hace más de 20 años, sus diferencias personales no cesan ante el ojo público. Y es que, recientemente, Eugenio tuvo una entrevista en la cadena Telemundo en la que habló sobre este episodio de su vida y reveló los motivos por los que no existe una reconciliación con la protagonista de telenovelas como “Victoria” y “Corona de Lágrimas”.

“Voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil de olvidarlo. No vi la infancia de mi hijo...”, expresó Derbez.

El personaje de “La familia P. Luche” también compartió los esfuerzos que hacía para saber de su pequeño José Eduardo: “Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudio karate en las revistas de chismes, y eso para mí resultó muy doloroso. Y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo”, aseguró.

Cabe mencionar que, que con el paso de los años logró tener un acercamiento con su hijo y, afortunadamente, hoy mantienen una estrecha relación de confianza y complicidad.