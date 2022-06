Cantante confirma su relación con Ónice Flores “Campanita”

El cantante dominicano Jeyel confirmó su relación amorosa con Ónice Flores, “Campanita”.

Luego de que en redes sociales corriera el rumor de un posible romance entre ellos, el joven finalmente admitió estar enamorado y feliz con la bella bailarina hondureña.

“Las bendiciones llegan cuando menos te las esperas. Cada momento es único contigo, yo soy un ser humano y tengo sentimientos. Nadie manda en el corazón de nadie, estoy enamorado de ti @onicefloreshn y no tengo miedo en decirlo porque yo no tengo ojos para nadie que no seas tú, porque yo soy hombre de una sola mujer. Ser hombre no es cuestión de tener muchas mujeres, sino de hacer feliz a una sola, en las malas contigo y en las buenas también”, escribió Jeyel en sus stories de Instagram junto a un video en donde aparece besándose con Campanita.

Por otro lado, Jeyel agradeció a todos sus seguidores que le han escrito para desearle lo mejor en su vida, y arremetió contra aquellos que lo han querido difamar.

“Gracias a todos los que me han escrito mensajes positivos y me desean muchas bendiciones en mi vida... pero para los que están hablando mi**** de mi y me quieren difamar en las redes, tomen nota, que no vuelvo a hablar del tema”, afirmó.