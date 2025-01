Ex nuera de Maribel Guardia está destrozada sin su hijo

Ayer, martes, se supo que la cantante y actriz Maribel Guardia había denunciado a su ex nuera, Imelda Garza Tuñón, aunque se desconocen las razones de su decisión. Más tarde, la joven informó que la fiscalía mexicana había retenido a su hijo durante toda la noche y aún no se lo ha devuelto.

Según el periodista Carlos Jiménez, quien compartió detalles del caso en su cuenta en la red social X, las acusaciones por parte de Guardia incluyen supuestas ausencias frecuentes de la joven en su hogar y comportamientos que podrían considerarse inapropiados.

La actriz de 65 años, por su parte, afirmó que su única intención es garantizar la seguridad y el bienestar de su nieto, y no dañar la imagen de ninguna de las personas involucradas.

Imelda, por su parte estuvo dando declaraciones durante toda la noche afuera de la fiscalía a donde no se vio a Maribel ni a su esposo.

“Trataron de sacar a mi hijo de la escuela sin mi permiso, me marcó el director. Llegué a la escuela y se lo estaban llevando de la mano, todo a raíz de que este fin de semana nos mudamos de la casa de Maribel”, declaró anoche. También expuso que esta situación se habría detonado luego de que descubrió una presunta infidelidad de Marco (esposo de Maribel Guardia).

Imelda no tuvo noticias de su hijo, el cual al parecer es el procedimiento que deben seguir las autoridades mexicanas luego de la denuncia interpuesta por Maribel.

“Regrésenme a mi niñito. Estoy destrozada. Maribel Guardia @maribelguardia y Marco Chacón @marco_chaconf hacen lo imperdonable, me quitan al amor de mi vida, no me dejan ver a mi hijo. 16 horas esperé por él, en el frío, en la calle, se lo llevaron sin mi permiso y lo dejaron encerrado, sin comida, sin abrigo... ya no lo volví a ver nos pusieron mil trabas, tiene que haber justicia”, escribió la viuda de José Julián en sus redes sociales.

“No es posible que le quiten todo lo que tiene a una madre, pido a las personas encargadas que intervengan por favor”, suplicó la joven de 28 años de edad.