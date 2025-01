¿Cuándo anuncian los nominados a los Óscar 2025? Fecha y dónde ver

Recientemente protagonizó “Wicked” junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo y también protagonizó “Fire Island” y “Dicks: The Musical”.

Sennott es una actriz, escritora y comediante conocida por sus papeles en las películas “Saturday Night” , “Shiva Baby”, “Bodies Bodies Bodies” y “Bottoms”, de las que también fue productora ejecutiva y coguionista. También protagonizó las series de televisión “The Idol” y “Call Your Mother”.

La ceremonia de nominaciones a los Óscar se había pospuesto del 17 al 19 de enero debido a los incendios forestales en Los Ángeles. Se trasladó una segunda vez al 23 de enero.

Además de la nueva fecha para el anuncio de las nominaciones, el período de votación para las nominaciones también se extendió al 17 de enero y el almuerzo de los nominados a los Óscar, que estaba programado para el 10 de febrero, se canceló.

¿Cómo puedo ver las nominaciones a los Óscar?

Las nominaciones a los Óscar para la 97.ª edición de los Premios de la Academia se revelarán en vivo en “Good Morning America”, “ABC News Live”, Disney+ y Hulu.

También se transmitirá en vivo en Oscars.com, Oscars.org y las plataformas digitales de la Academia, incluidas TikTok, Instagram, YouTube y Facebook.

La presentación en vivo comenzará a las 5:30 am., hora del Pacífico/8:30 am., hora del Este, el jueves 23 de enero. En Honduras se podrá ver desde las 7:30 am.