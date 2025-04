Jovencito se gradúa con honores de la UNAH gracias a Free Fire

"Mi historia comenzó en 2019. Cuando yo empecé a jugar este juego de Free Fire que necesitaba en algún momento adquirir diamantes, yo busque algún proveedor en Honduras y no había, entonces ahí fue cuando se me prendió el foco y dije no hay alguien que venda diamantes de Free Fire que esté en el mercado", inició relatando a Diario LA PRENSA.