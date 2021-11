Entonces, ¿qué piensa realmente Luis Miguel de la serie? Sin caer en hacer spoilers, en los últimos episodios él mismo se encarga de desvelarlo por boca de Diego Boneta, que se mete en su piel de forma magistral, aprovechando que la línea temporal se solapa con el estreno de la primera temporada en el 2018.

“Últimamente he estado pensando mucho. No quiero ver mi serie, no puedo ver mi serie. La veo y me acuerdo de mi madre y me acuerdo de Hugo [su antiguo mánager], de todos los que estaban y ya no están. Y cuando uno ha perdido tanto... Tengo miedo. Siempre he tenido miedo”, le confiesa su personaje a uno de sus familiares acerca de la posibilidad de repasar su propia vida.