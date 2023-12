“El Titi” confirmado para La Casa de los Famosos

Poco a poco y a través de divertidos acertijos, La Jefa de “La casa de los famosos 4″ ha revelado los nombres de sus nuevos huéspedes, quienes llegarán el martes, 23 de enero de 2024 a la casa más vista de la televisión. Y para acompañar a Lupillo Rivera, el primer confirmado, llegan los actores Gregorio Pernía y Thalí García, dos celebridades que con sus picosas y controversiales personalidades prometen dar mucho de qué hablar.

“Les saluda La Jefa de La casa de los famosos. Interrumpo su programa y tomo el control porque tengo un importante anuncio que hacer. Hoy les quiero presentar a dos habitantes que estarán entrando a la casa más famosa de la televisión. Ellos son muy queridos por el público y vienen dispuestos a todo. Reciban de pie a Thalí García y Gregorio Pernía”, reveló la voz de La Jefa.

Puede leer: Estos son los nominados a los Globos de Oro 2024

La información fue confirmada esta mañana en el programa “Hoy Día” de Telemundo, donde ambos se mostraron muy entusiasmados en formar parte del selecto grupo de 23 famosos que habitará la casa durante 17 semanas.

Por su parte, el actor colombiano, conocido por su papel de “El Titi” en la serie “Sin Senos No Hay Paraíso” y las competencias de Telemundo “Top Chef VIP” y “Así se Baila” donde resultó ganador, indicó que no va con la mentalidad de ganar. “En mi cabeza voy por cuatro semanas. Me parece muy soberbio decir me voy a ganar esto o voy para la final. Voy por cuatro semanas, y después si llego a la cuarta, voy por otra, una a una”.