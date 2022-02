Elizabeth Gutiérrez confirma su ruptura con William Levy: “Le deseo felicidad... con o sin mí”

La actriz Elizabeth Gutiérrez (42) rompió el silencio sobre su separación con el actor cubano William Levy (41), padre de sus dos hijos, Kayley y Christopher.

La artista compartió un comunicado en sus redes sociales en el que habló acerca de su situación con Levy.

Elizabeth aceptó que todo lo que ha pasado sobre su separación ha generado muchos comentarios a favor y en contra, pero no sólo de ellos, sino también de sus hijos.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer -a William Levy- que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa, ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación. No me alegro de ataques a su persona... no lo agradezco”, aseguró en el post de Instagram.

Las palabras de la protagonista de “El Rostro de Analía” reflejan que todo se ha acabado entre ella y William Levy, y ya no hay marcha atras.

“Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante. El que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”.

Elizabeth afirma que sobre su relación no hablará ni William ni ella, que los secretos desu relación no son negociables.

“No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado.. nuestra verdad cómo pareja..y ahí se va quedar.. con nosotros!! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!!”, concluyó Gutiérrez.

