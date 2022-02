Elizabeth Gutiérrez a Jacky Bracamontes: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre”

“No sé la verdad, pero sí te puedo decir que, nunca he hablado de esto obviamente porque no me ha interesado y nunca me han preguntado... Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así”, comentó Gutiérrez.

“Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre”, expresó.

“Yo sólo tengo dos hijos y si te preguntas, esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién”, remató.

Elizabeth contó, además, que aquellas declaraciones le hicieron cambiar totalmente la percepción sobre aquella persona. “Entre mujeres es muy feo hablar esas cosas, te voy a ser muy honesta... Yo admiraba a esta persona, yo pensaba que era una persona admirable, una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella”, contó.

“Y nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México, yo lo viví y entonces no me parece que después escriba un libro y quiera verse como una víctima cuando no fue así, y aparte meter esa parte de mí, de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”, agregó.

Sin embargo, en ningún momento de la entrevista confirmó ni desmintió estar separada de William Levy.

