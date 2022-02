Nueva York, Estados Unidos.

De la mano de Lil Wayne, uno de los íconos de la música rap de los Estados Unidos, se abre paso en este mundo del entretenimiento el hondureño Allan Cubas, un extraordinario talento que, gracias a su versatilidad, creatividad y capacidad de expresar emociones, espera convertirse una de las grandes figuras del género. La nueva ficha de Young Money Entertainment promete elevar a lo más alto la bandera de Honduras con su ingenio. “Todo el trabajo que he realizado a través de mi vida me llevó a conocer a Wayne, antes del COVID-19, estaba realizando una gira de medios en Honduras, en la cual no recibí apoyo, de repente me llamó un amigo y me pidió una de mis canciones para enviárselas a Mack Maine, Presidente de Young Money, él estaba interesado en agregar talento a la compañía y consideraba que una persona bilingüe, que conocía la cultura de la calle y con mi talento, podría ser lo que ellos tanto buscaban”, expresó Cubas en entrevista.

Sin llenarse de tantas ilusiones, luego de que muchas veces le habían vendido todo tipo de sueños, con fe y alegría envió una de sus canciones; meses después en un estudio y ante la presencia de los famosos empresarios de la música, pudo mostrarles en persona que era la joya que tanto buscaban. La mirada de Mack Maine denotaba satisfacción y desde aquel entonces, se fue construyendo la relación profesional, con el que se convertiría en su nueva estrella, sin embargo, hacía falta conocer a Lil Wayne. “Al conocerle creamos esa relación de amigos, a él le encanta mi música y al igual que yo; es un obsesionado por los deportes, nos parecemos en eso y cuando nos tocó trabajar le metí muy duro, independientemente que fuera Rap, R&B, u otro género. Pasábamos 15-20 horas en el estudio juntos y el primer día grabamos 4 canciones. Imagínate, nací en New Orleans, crecí idolatrándolo, desde niño fue mi ídolo y de repente me ofreció un contrato y estoy trabajando con el”, aseveró el artista de origen hondureño

ES: Al firmar con Lil Wayne como artista de su compañía ¿Por qué tomaste la decisión de continuar con tu nombre de pila y no uno artístico? AC: El no desea que yo cambie, si yo tuviera mil personalidades, me iba aceptar así, desea que sus artistas sean ellos mismos, cuando Nicky Minaj y Drake estaban con él, les pedía que no cambiaran, que fueran originales, solo personas particulares me han preguntado ¿Porque no cambio mi nombre? Lil Wayne desea que continúe siendo Allan Cubas y que siga dando lo mejor de mí. ES: En Times Square, Nueva York se promociona en pantallas gigantes tu primer dueto con Lil Wayne, ¿Cómo tomas verte en la capital del mundo cantando junto a tu ídolo? AC: Estoy agradecido y feliz de ver esa producción debutar, pero de las 60-70 canciones que he grabado, considero que había otros mucho mejores. La canción “Cameras” la hice en 15 minutos, el me dio la pista y con nervios le pregunte si le gustaba y él me dijo: “Me encanta”, de repente sacó un mix tape y de la nada la canción tenía 4 millones de reproducciones, me la tuve que aprender de nuevo y le hicimos el video, él siempre supo que esa canción sería un éxito.

“Me da mucho orgullo que un hondureño está viviendo este sueño, tenía claro que tenía la capacidad de lograrlo, aun, cuando la gente se reía de mis metas, ahora que ya estoy aquí, no estoy conforme, me levanto todos los días pensando en cómo puedo dar más. Mi objetivo no era llegar aquí, estoy hambriento y quiero más. Me motiva ver a mi madre feliz, a los hondureños apoyándome, sin ellos no estuviera aquí, las cosas que me han ocurrido, como lo de Times Square, aun no me lo creo y Wayne nunca me dice nada, así que siempre me regala estas lindas sorpresas”, indicó entre risas, Allan Cubas.