La edición 2022 de Premio Lo Nuestro estuvo cargada de estrellas y muchos momentos emotivos.

El cantante Farruko fue sin duda uno de los protagonistas de la ceremonia. Para finalizar la velada musical, Farruko subió al escenario para recibir el Premio a la Excelencia Urbana.

Sin embargo, fueron sus plabras de agradecimiento lo que hizo estremecer a cada uno de los presentes.

LEA: Sirey Morán y otras famosas que derrochan belleza y glamur en la alfombra de Premio Lo Nuestro

“Se siente grandioso, se siente glorioso. La realidad no he agarrado el premio porque el premio fueron los que me lo dieron”, dijo Farruko con lágrimas tras recibir el trofeo de manos de sus hijos.

“Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo”, añadió el reggaetonero puertorriqueño, quien ha tenido un sorpresivo giro religioso.