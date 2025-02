¿Dónde ver las películas extranjeras nominadas al Óscar 2025?

El narcomusical francés de Jacques Audiard ‘Emilia Pérez’ y el drama del brasileño de Walter Salles ‘I’m Still Here’ (‘Aún estoy aquí’) fueron nominadas al Óscar a mejor película internacional junto a ‘Flow’ (Letonia), ‘La semilla de la higuera sagrada’ (Alemania) y ‘The Girl with the Needle’ (Dinamarca’).

Protagonizada por la española Karla Sofía Gascón, ‘Emilia Pérez’ narra la transición de Manitas, jefe de un cártel mexicano, a Emilia Pérez, la mujer que siempre ha soñado ser.