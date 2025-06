Documental de Billy Joel revela que intentó terminar con su vida

El documental 'Billy Joel: And So It Goes', estrenado en el Festival de Cine de Tribeca esta semana, reveló que el cantante intentó suicidarse en dos ocasiones después de haber tenido una aventura con la esposa de un compañero de banda, según recogen varios medios.

En el documental se relata esta historia en la que un joven Joel, en el principio de la veintena, tuvo un romance con la que entonces era esposa de su compañero y baterista, Jon Small, de la banda 'Attila', de la que ambos formaban parte.

El cantante de 'Piano Man' aseguró que se sentía "muy, muy culpable" al respecto. La aventura tuvo su fin debido a una pelea y terminó con la ruptura de la banda después de que él confesara a Small que estaba enamorado de su mujer, Elizabeth Weber.

En el documental, Joel expresó que se sintió como un "rompehogares", puesto que el matrimonio tenía un hijo en común: "Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz, lo que merecía. Jon estaba muy disgustado. Yo estaba muy disgustado".

Después de la ruptura del romance y del grupo, el neoyorquino cayó en la bebida y se quedó sin un lugar donde vivir, por lo que entró en depresión, "hasta el punto de estar casi psicótico".

"Pensé: 'Ya está. No quiero vivir más'. Tenía mucho dolor y pensaba: '¿Para qué seguir así? Mañana será igual que hoy, y hoy es un desastre'. Así que pensé en acabar con todo", recordó en la cinta.

En aquel momento, su hermana era asistente médica y le dio pastillas para dormir. En el primer intento de suicido, Joel las ingirió todas y terminó en el hospital en coma durante días, lo que despertó la culpa y preocupación de su hermana por haberle facilitado esta medicación.

En el segundo intento, el cantante bebió una botella de líquido limpiador y, en este caso, fue su viejo compañero de banda el que lo llevó al hospital: "Aunque nuestra amistad estaba a punto de estallar, Jon me salvó la vida".

Después de estos episodios, buscó ayuda, lo que le permitió canalizar sus emociones hacia la música; al tiempo Small lo perdonó y volvió con Weber, que se convirtió en su 'manager' y la primera de sus cuatro esposas.

Recientemente, el músico canceló las fechas de su gira porque está en medio de un tratamiento para la hidrocefalia normotensiva (HNT) que padece, una afección que afecta el cerebro, por lo que decidió dar prioridad a su salud, según un comunicado que compartió hace unas semanas.