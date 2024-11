¿De qué murió el actor mexicano Arturo García Tenorio?

El actor Arturo García Tenorio, reconocido por sus telenovelas y programas en Televisa, falleció ayer jueves 14 de noviembre a los 70 años de edad. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de las redes sociales.

Arturo inició su carrera artística con actuaciones en sketches de El chapulín colorado y otras producciones cinematográficas hechas por Roberto Gómez Bolaños como Don Ratón y don Ratero y Charrito.

Más adelante inició con las telenovelas, siendo ‘Los elegidos’ la última en la que participó (2019) y también fue director de algunas producciones como ‘Gotita de amor’, ‘María Belén’ y ‘Amar sin límites’.

En su perfil de Facebook, el artista compartió mensajes en los que se pronunció acerca de su sentir ante la muerte.

“La muerte es algo a lo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos”, anotó en un ‘post’ del 9 de octubre.

Previamente, en septiembre, él anotó: “No es por agendar el día que voy a morir, sólo que cuando suceda, ustedes disculpen, no voy a poder estar ahí”.

Uno de los últimos proyectos en los que se le vio fue en ‘Más vale sola’, que se transmite actualmente los domingos a través de Las Estrellas.

LA CAUSA DE SU MUERTE

De acuerdo con el productor Jorge Ortiz de Pinedo, el actor, que alcanzó la fama tras interpretar al padre de ‘Jaime Palillo’ en la telenovela ‘Carrusel’, murió “por asfixia” y por complicaciones derivadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía desde hace años.

“Eso es lo que dice el parte médico, que murió por asfixia. A la hora de quererlo transportar se asfixió, ya no pudo respirar”, declaró en el programa mexicano ‘Sale el Sol’ este 15 de noviembre.

“Poca gente sabe que Arturo tenía EPOC, lo mismo que yo tengo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y estaba muy mal, muy deteriorado”, explicó.

Carlo Uriel, colaborador de la periodista Flor Rubio, informó que el fallecimiento del actor fue a causa de “un infarto fulminante”. Añadió que no pudo ser reanimado por los médicos, por lo que su partida fue inesperada.