Marc Anthony e India: un reencuentro icónico en los Latin Grammy

El distanciamiento entre Marc Anthony e India comenzó tras el éxito de “Vivir lo Nuestro”. En varias entrevistas, India explicó que su colega había cambiado producto de la fama y el éxito, lo que dificultó la comunicación entre ellos.

“Es una tristeza que hoy día uno no pueda hablar con Marc y hacer juntos una nueva canción. Porque ‘Vivir lo Nuestro’ fue un tema que pegó muchísimo en el corazón de la gente y, sin embargo, no hay manera de comunicarse con él. La fama le ha hecho mucho daño”, declaró India en una entrevista del 2017.

En el 2023, India aseguró en una entrevista con Molusco TV que el malentendido con Marc Anthony comenzó cuando, tras el éxito de “Vivir lo Nuestro”, empezaron a circular mentiras sobre su relación. “Llegó un momento en que me molestaba a mí y le molestaba a él y no nos querían ver juntos. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Tenemos que estar juntos ahora más que nunca que metimos el palo. Él se enca... y yo también”, afirmó.

A inicios del 2024, en una entrevista por la celebración de sus 40 años de trayectoria, India fue consultada sobre la posibilidad de volver a cantar “Vivir lo Nuestro” con Marc Anthony.

“Es una pregunta tan interesante. Son tantos años que han pasado, no sé si es una pregunta que le haya molestado a él. Yo me imagino que él debe darse cuenta de que la canción sigue en el corazón de tanta gente”, dijo India, según citó Radiomar. “Yo creo que cualquier cosa es posible. Él no lo necesita porque él es muy gigante, su música... pero esta canción como que no se va. Sigue ahí”, añadió.

Curiosamente, a inicios de noviembre del 2024, Marc Anthony hizo una publicación en Instagram sobre su disco “Muévense” y los fans no tardaron en darse cuenta de que entre los comentarios aparecía India con un mensaje de felicitación. Poco después, se anunció que Marc Anthony produciría un homenaje a la salsa en los Latin Grammy y que había convocado a Niche, Rubén Blades, Tito Nieves, entre otras estrellas. El nombre de India se mantuvo en reserva hasta el día de la presentación el 14 de noviembre.

El reencuentro de Marc Anthony e India en los Latin Grammy 2024 será recordado como uno de los momentos más icónicos de la música latina. Su interpretación de “Vivir lo Nuestro” no solo revivió recuerdos de una era dorada de la salsa, sino que también mostró el poder de la música para unir a las personas, incluso después de años de separación.

Este momento histórico también abre la puerta a posibles futuras colaboraciones entre ambos artistas. Los fans ya están especulando sobre la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos, y la industria de la música latina espera con ansias ver qué depara el futuro para estos dos talentos extraordinarios.