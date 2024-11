Esta es la lista de los ganadores de los Latin Grammy 2024

-Mejor Canción Pop/Rock: ‘5 Horas Menos’- Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade

-Mejor Álbum de Música Alternativa: ‘Autopoiética’ - Mon Laferte

-Mejor Canción Alternativa: ‘El Día Que Perdí Mi Juventud’, de Nathy Peluso

-Mejor Álbum de Salsa: ‘Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)’ Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

-Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: ‘Ta Malo’ - Silvestre Dangond

-Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: ‘Radio Güira’ - Juan Luis Guerra 4.40

-Mejor Álbum Tropical Tradicional: ‘Rodando Por el Mundo’ José Albertto ‘El Canario’

-Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: ‘Tropicalia’ - Fonseca

-Mejor Canción Tropical: Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

-Mejor Álbum Cantautor: ‘Pausa’ - Leonel García

-Mejor Canción Cantautor: ‘Derrumbe’ - Jorge Drexler || ‘García’ - Kany García

-Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi: ‘Te Llevo en la Sangre’ - Alejandro Fernández

-Mejor Álbum de Música Banda: ‘Diamantes’ - Chiquis

-Mejor Álbum de Música Tejana: ‘Imperfecto’ - El Plan

-Mejor Álbum de Música Norteña: ‘El Comienzo’ - Grupo Frontera

-Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: ‘Boca Chueca, Vol. 1′ - Carin León

-Mejor Canción Regional Mexicana: ‘El Amor De Su Vida’, de Grupo Frontera, Grupo Firme

-Mejor Álbum Instrumental: ‘Tembla’ - Hamilton De Holanda & C4 Trío

-Mejor Álbum Folclórico: ‘Raíz Nunca Me Fui’ - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

-Mejor Álbum de Tango: ‘Apiazolado’ - Diego Schissi Quinteto

-Mejor Álbum de Música Flamenca: ‘Historias de un Flamenco’ - Antonio Rey

-Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: ‘Pra Você, Ilza’ - Hermeto Pascoal & Grupo

-Mejor Álbum Cristiano: ‘Kintsugi’ - Un Corazón

-Mejor Álbum Cristiano: ‘Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo)’ - Thalles Roberto

-Mejor Álbum de Música Latina Para Niños: ‘¡A Cantar!’ – Danilo & Chapis

-Mejor Álbum de Música Clásica: ‘Fandango’, Los Angeles Philharmonic

-Mejor Arreglo: ‘Night In Tunisia’ - Hilario Durán, arreglista (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D’Rivera

-Mejor Diseño de Empaque: ‘En Vivo - 100 Años de Azúcar’, de Celia Cruz || ‘Karma’, de Diana Burco

-Compositor del Año: Edgar Barrera

-Productor del Año: Edgar Barrera

-Mejor Video Musical Versión Corta: ‘313′ - Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz

-Mejor Video Musical Versión Larga: ‘Grasa (Album Long Form)’ - Nathy Peluso