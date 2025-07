CBS cancela "The Late Show", de Stephen Colbert, acérrimo crítico de Donald Trump

Nueva York.

El programa 'The Late Show con Stephen Colbert' dejará de emitirse en mayo de 2026, una decisión calificada por la compañía como "puramente financiera", según un comunicado.

"'The Late Show con Stephen Colbert' terminará su histórica carrera en mayo de 2026, tras el final de la temporada en emisión. Consideramos a Stephen Colbert insustituible y retiraremos esta franquicia en ese momento", apunta CBS.

Y agrega que se trata "puramente" de una decisión financiera "en un contexto difícil" en el formato 'late night': "No está relacionada en modo alguno con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que sucedan en Paramount (la matriz de CBS)".

Durante la grabación de un episodio, Colbert comunicó la noticia al público, afirmando que se enteró la noche del miércoles de que el año que viene será la última temporada del 'show'.

"No solo es el final de nuestro programa, es el final de 'The Late Show' en CBS. No me van a sustituir. Todo esto va a desaparecer", aclaró, y aseguró que los miembros de la cadena "han sido grandes socios".