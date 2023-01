El cantante hondureño, Israel Guití, mejor conocido como “El Sherriff” lanzó el vídeo clip “Mi Caballo”, tema que puedes disfrutar en distintas plataformas digitales.

La canción del género punta lo grabó junto a otro artista también hondureño llamado Figaga. Este es un proyecto bajo la dirección de la compañía disquera Masca Music con operaciones en Estados Unidos y produjo Little Kt.

Mi Caballo, según expertos en la industria musical es la mejor canción de 2022, ya que, se perfila como una de las favoritas para este 2023.

Puedes disfrutar de esta producción en todas las plataformas digitales, también, podrás unirte al desafío, para apoyar al artista hondureño en su regreso a la industria.

Quién es Israel Guití

“El Sheriff” es un artista hondureño quien ha sido parte de distintos grupos musicales del ritmo punta entre ellos: Black Sunday, Samba, Hielo Verde y Kazzabe Agrupación.

Durante su trayectoria musical se volvió tendencia dentro del género posicionando canciones como: El Amor de una Rosa, San Valentín, y muchas más.

En el 2008 anunció el lanzamiento de su primer álbum cristiano, yo que para él, era una forma de gratitud después de “abrirle el corazón a Dios”.

Conozca más del artista Figaga

Figaga es un artista hondureño, oriundo del Triunfo de la Cruz, una de las grandes leyendas de la música garífuna (punta) éxito como One Two Three, Silicona y La Zorra.