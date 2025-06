La boda de Jeff Bezos culmina en Venecia con un baile de máscaras y protesta

Roma.

Los tres días de celebraciones en Venecia por la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la expresentadora Lauren Sánchez concluyeron anoche con un baile de máscaras en el Arsenale.

El evento no contó con la esperada actuación de Lady Gaga y estuvo marcado por protestas ciudadanas.

Tras el “sí, quiero” del viernes —aunque la boda legal ya se había celebrado en Estados Unidos—, la pareja compartió un almuerzo en el reconocido Harry's Bar con algunos de sus invitados.

En la noche, se organizó una fiesta inspirada en el carnaval veneciano del siglo XVIII, aunque no hay confirmación oficial, ya que los eventos fueron gestionados con total discreción. Versiones no confirmadas hablaban de posibles conciertos de Lady Gaga o Elton John, que finalmente no se concretaron.

La agencia italiana Adnkronos reportó, en cambio, una actuación del cantante y bailarín Usher, seguida por el DJ Cassidy, conocido por animar fiestas exclusivas en Hollywood y la Casa Blanca.