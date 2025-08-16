Banda de thrash metal Megadeth anuncia su fin tras 40 años

La banda estadounidense de thrash metal Megadeth anunció su fin, después de más de 40 años, con un último álbum y un tour en 2026, a través de un video animado de Inteligencia Artificial publicado en sus redes sociales.

"Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea de forma accidental o intencional", afirmó el vocalista, guitarrista, compositor y fundador del grupo: Dave Mustaine.

"La mayoría no logra retirarse en sus propios términos y en la cima, y ese es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos", confesó.

A través de su alter ego Vic Rattlehead, la banda reveló que el nuevo álbum, titulado 'The End Is Near', llegará el próximo año, como continuación del disco 'The Sick, The Dying... and The Dead!' (2022).

"No podemos esperar a que escuchen este álbum y nos vean en la gira", aseguró Mustaine, quien añadió que "si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo disco, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para recorrer el mundo, es ahora".