Anitta enseña sostenibilidad con su nueva línea de moda

Anitta quiere que la gente “aprenda” sobre el cuidado del medio ambiente con su nueva línea de moda.

La estrella del pop brasileña, de 31 años, ha lanzado su nueva colección de 75 piezas evoluSHEIN x Anitta y ha señalado que toda la aventura es “muy importante” para ella porque quiere enseñar a los demás sobre sostenibilidad.

En declaraciones al programa de televisión estadounidense ‘Extra’, la cantante Anitta indicó: “Esta colección es muy importante para mí, porque aporta tejidos diferentes y la idea de la sostenibilidad y el uso de tejidos que no son tan agresivos para el medio ambiente... Es un tema que me interesa mucho porque Brasil tiene una naturaleza muy grande. Me gusta la idea de mostrar a gente diferente y sus culturas. Creo que esto también aporta información: la gente puede aprender con la forma de vestir”.

La intérprete de ‘Envolver’ también ha intentado incorporar su pasión por la inclusión en sus espectáculos y videos musicales, ya que siempre intenta emplear bailarines con distintos tipos de cuerpo.

Así lo explica: “Llevo a mis bailarines y a todo tipo de cuerpos conmigo en mis videos musicales, en el escenario. Me gusta llevar todos los tipos de bellezas que deberíamos admirar y que a mí me gusta admirar, y creo que Shein tiene mucho de eso. En mi colección, tenemos todas las tallas y todas las formas y estilos diferentes”.

La estrella de ‘Hitpig!’ -que cuenta con ocho MTV Europe Music Awards y fue la primera artista brasileña en ser nombrada Mejor Actuación Latinoamericana- ha publicado seis álbumes de estudio hasta la fecha, pero señaló que el éxito no le llegó de la noche a la mañana.

Así lo explicó: “Cuando realmente quieres algo y amas algo, tienes que esforzarte por ello. Y yo me estoy esforzando. Estoy muy contenta con lo que está pasando en mi carrera”.