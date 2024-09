Sam Asghari no está interesado en leer el libro su exesposa Britney Spears

Sam Asghari no está interesado en leer las memorias de su ex esposa, Britney Spears.

El actor de 30 años estuvo casado con la megaestrella del pop, de 42 años, de 2022 a 2023, y solicitó el divorcio dos meses después de que saliera a la venta el libro de memorias de la intérprete, ‘The Woman In Me’.

Sin embargo, el actor y modelo no sintió interés en leer el libro, en el que Britney se refería a él como un “regalo de Dios”.

Así lo dijo a la nueva edición de The Hollywood Reporter: “No leí el libro porque estaba con ella”.

Refiriéndose a un acuerdo de confidencialidad que habría firmado, añadió: “Si mi vida es privada, es privada. Eso es algo que siempre voy a respetar, independientemente de cualquier acuerdo o no. Son los valores que tengo”.

El libro ha sido adaptado para una biopic, por lo que Sam también ha dicho recientemente que no se “involucrará” en la producción.

Universal Pictures obtuvo los derechos para adaptar el libro a la gran pantalla y el modelo ha dado el visto bueno al proyecto, pero no quiere protagonizarlo.