Barbara Eden, actriz de “Mi bella genio”, no piensa en envejecer

Barbara Eden “no piensa” en envejecer.

La actriz, de 93 años, alcanzó el estrellato mundial en la década de 1960 cuando fue elegida para el papel principal de la comedia de NBC, ‘Mi bella genio’ -que fue rival de ‘Embrujadas’ de ABC-, pero todas estas décadas después ha admitido que es “importante” mantenerse ocupada por encima de todo.

Durante una entrevista con Fox News Digital, indicó: “No pienso en ello. Supongo que un psiquiatra diría que quiero ser productiva y no sentarme en una estantería y no hacer nada. Creo que, si no estuviera haciendo lo que hago, saldría a buscar un trabajo sólo para mantenerme y formar parte de la civilización... Si no lo intentas, no vas a hacer nada. Eso no es bueno. Yo digo que estés ocupado. Sé productivo. Eso es tan importante... Es importante para mí”.

La estrella de ‘Cómo casarse con un millonario’ no ha vuelto a interpretar al genio de la televisión desde que se emitió el último episodio en 1970, pero le sigue gustando relacionarse con los fans de la comedia de culto y recordó una ocasión en la que tres jóvenes tocaron la puerta de su casa en Halloween disfrazados de su característico personaje.

Dijo: “Conectar con mis fans es muy importante para mí. En primer lugar, creo que tengo absolutamente a la gente más agradable a la que le gusta lo que he hecho. Nadie es grosero. Nadie se pasa de la raya. Todo el mundo es educado y divertido, vaya donde vaya. Ahora, yo no aliento esto en absoluto, pero recuerdo a estos tres jóvenes de la universidad que tocaron mi puerta principal, y todos estaban vestidos como Jeannie. Se estaban divirtiendo siendo Jeannie con la cola de caballo, los pantalones rosas - todo. Fue divertido. Extraño, pero divertido”.