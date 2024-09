Demi Lovato quiere boda, pero aún no está lista para tener hijos

Demi Lovato planea casarse con su prometido Jordan Lutes el año que viene, pero aún no está lista para formar una familia.

La estrella del pop de 32 años, que ha salido con el cantante desde 2022 y se comprometió con él en diciembre pasado, ha confirmado que están ocupados planeando la boda para el próximo año, pero son firmes en que no tendrán hijos a corto plazo.

Durante una entrevista con la revista Teen Vogue, la cantante indicó: “Vivo y respiro por nuestra conexión. Todo lo que hago lo deseo con él. Veo mi futuro con él. Me veo envejeciendo con él”.

Al hablar de tener hijos, Demi añadió: “No estoy preparada para renunciar a mi tiempo a solas con (Jordan])”.

Sin embargo, Demi Lovato ya tiene reglas en mente para cuando la pareja tenga a sus hijos. Así lo explicó: “Ni siquiera quiero compartir sus caras en fotos de Instagram cuando nazcan. Quiero que tengan ese anonimato. Comparto mucho con el mundo y sólo quiero que algunas cosas sean mías. Sí, he dado mucho”.

La cantante habló de su trayectoria profesional, y lo que espera para los siguientes años: “A menudo pienso en lo que quiero hacer con mi futuro, y aún no sé qué forma tiene. Pero sentí que tenía que volver al principio para averiguarlo: ¿Por qué me metí en la industria?, ¿qué me hizo querer hacer este trabajo en particular?, ¿qué me gusta de él y por qué luché cuando pensé que me lo estaban quitando? Tengo que volver al principio para averiguar qué futuro quiero para mí”.

Demi dijo previamente a la revista People que está “muy emocionada” por la boda y ha estado utilizando el moodboard online Pinterest “para todo” cuando se trata de la planificación porque piensa que la plataforma es “genial”.

Dijo: “Estoy emocionada. Estoy en las etapas de planificación y muy emocionada al respecto... He estado pensando en ello (vestidos de novia) y guardándolos en mi perfil de Pinterest. Haciendo todas las cosas”.