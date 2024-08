Demi Lovato habla sobre cómo los problemas con su padre la llevaron a perseguir el éxito

La ex alumna de “Sonny with a Chance” se sinceró durante una entrevista reciente con The Hollywood Reporter sobre sus muy publicitadas luchas con la fama y su próxima colaboración con Disney para un documental sobre estrellas infantiles.

”Creo que una parte de mí siempre pensó que si triunfaba en la industria, recibiría el amor de mi padre biológico que no tuve. Y él estaba preocupado, y creo que siempre perseguí el éxito porque sabía que me pondría de nuevo en su línea de visión y que estaría orgulloso de mí”, dijo Lovato a la publicación entre lágrimas.

Ella continuó: “Pero ahora que he lidiado con esos problemas con mi padre, no necesito la industria tanto como antes, y estoy orgullosa de mí misma por haber llegado hasta aquí”.

Lovato protagoniza y dirige “Child Star”, que incluye a otras celebridades como Christina Ricci (“The Addams Family”), Raven-Symoné (“That’s So Raven”), Drew Barrymore (“ET the Extra-Terrestrial”), JoJo Siwa (“Dance Moms”) y Kenan Thompson (“Kenan & Kel”, “All That”), quienes alcanzaron la fama cuando eran niños o adolescentes.

Hulu, la plataforma de transmisión de video, es propiedad de The Walt Disney Co., que también es propietaria de Disney Channel. El estreno del documental está previsto para el 17 de septiembre.

El último proyecto documental de Lovato también sirve como una especie de seguimiento de su serie documental de YouTube Originals “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, que siguió las luchas de la estrella y las secuelas de una desgarradora sobredosis de 2018 que incluyó tres accidentes cerebrovasculares y un ataque cardíaco.

También le dijo a THR que hubiera preferido estar en Nickelodeon en comparación con Disney Channel porque a sus estrellas les enseñaron a proyectar pureza.