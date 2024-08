Dolly Parton lanza su propia línea de maquillaje

En declaraciones a Women’s Wear Daily, añadió: “Siempre he dicho que nunca dejo una piedra sin poner otra. Llevo toda la vida queriendo ser guapa, como la mayoría de las chicas, sobre todo las del campo, que sueñan con el glamour. Empecé a crear mis propias cositas de maquillaje en casa cuando era solo una niña, y tengo fama de llevar maquillaje -generalmente demasiado- desde hace años”.

Además de su música, los productos y la marca en su conjunto también están influenciados por sus propias experiencias como persona que compra y usa maquillaje con regularidad.

Así lo explica: “Cada vez que me maquillo, encuentro ciertas cosas que quiero incluir en la línea. Un gloss grande y espeso, o un gloss nacarado, o algo que he usado y que encontraré en un viejo cajón que recuerdo que me encanta. Dios sabe que nadie se maquilla más que yo, así que sé todas las cositas que quiero”.

Y gracias a ese nivel de pasión, Dolly Parton quiere involucrarse activamente en todas las áreas de la marca.

Así lo indicó: “Tengo que participar en todo, pruebo cosas y digo: ‘Oh, esto no está bien, volvamos atrás y hagamos esto o aquello’. Ya sea en el envase, donde se pone mi nombre, quiero que piensen en mí cuando lo usen”.