Dolly Parton revela que no se arrepiente de no haber tenido hijos

Dolly Parton no se arrepiente de no haber tenido hijos. La leyenda de la música country de 77 años está casada con Carl Thomas Dean desde 1966, pero explicó que siempre se aseguró de que su carrera fuera la máxima prioridad y no cree que hubiera podido hacerlo si se hubiera convertido en madre.

Así lo dijo a la revista Saga Exceptional: ’No he extrañado [tener hijos] como pensé que lo haría. Cuando eres una pareja joven, piensas que vas a tener hijos, pero simplemente no fue una de esas cosas para mí. Tenía mi carrera y mi música y estaba viajando’.

La cantante de ‘Jolene’ añadió que si hubiera elegido tener hijos se habría pasado la vida ‘preocupada’ por lo que podría pasarles e insistió en que ‘odiaría’ traer un niño al mundo en este momento.

Añadió: ’Si hubiera tenido hijos, me habría quedado en casa con ellos, estoy segura, y me habría preocupado muchísimo por ellos. Con todo lo que está pasando, odiaría traer un niño a este mundo ahora mismo’.