Herederos de Michael Jackson impiden subasta y denuncian robo

Los herederos de Michael Jackson bloquearon la venta de grabaciones inéditas “extremadamente raras” del cantante, luego de denunciar que les fueron robadas, dio a conocer Daily Mail.

En una carta escrita por el abogado Jonathan Steinsapir, el 29 de noviembre, se exigía a la compañía cesar la subasta de estas cintas y devolverlas.

“Ni Michael Jackson ni su compañía discográfica, Sony Music Entertainment, vendieron ni regalaron cintas maestras de sus sesiones de grabación en The Hit Factory. Estas cintas fueron indiscutiblemente robadas o tomadas sin autorización. En consecuencia, son propiedad de Jackson Estate”, suscribía el documento.

La empresa Gotta Have Rock and Roll anunció planes para subastar más de dos docenas de cintas maestras supuestamente grabadas por el fallecido intérprete de Thriller, que murió en junio de 2009 a los 50 años, en el estudio neoyorquino The Hit Factory en 1994, por los que esperan obtener hasta 4 mil dólares por cada cinta.

Para el miércoles 13 de diciembre, las cintas habían sido retiradas de la venta, aunque Gotta Have Rock and Roll todavía está vendiendo otros artículos asociados con el cantante de “Bad”, incluida una Chaqueta estilo militar roja desgastada que fue propiedad de Jackson aproximadamente en 1984, que estiman se venderá por más de 10 mil dólares.

Las cintas habían sido señaladas como “artefactos sin derechos de autor” con reproducción “estrictamente prohibida” y tenían títulos que incluían “Oh Love”, “New Jelly” y “Doing What My Heart”.