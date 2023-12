Kourtney Kardashian y Travis Barker comparten las primeras fotos de su bebé

Kourtney Kardashian y Travis Barker compartieron las primeras fotos de su hijo recién nacido.

La pareja le dio la bienvenida a Rocky en noviembre y usaron Instagram para compartir una selección de fotos de ellos con el pequeño.

Las imágenes muestran a Kourtney recostada con su cabeza en el regazo de Travis, mientras él acuna a su hijo, Kourtney amamantando a Rocky y Travis, de 48 años, dándole un tierno beso al pequeño. Mientras tanto, recientemente se reveló que Kourtney, de 44 años, está planeando una Navidad ‘muy especial’ para su bebé.

Una fuente le dijo a Us Weekly: ’Kourtney y Travis no podrían estar más emocionados de pasar su primera Navidad con Rocky y todos los niños. Kourtney va a hacer que esta Navidad sea muy especial y ya comenzó a celebrar la temporada con un Elf on the Shelf para todos, incluido su bebé’.