Mujer intentó estrangular al actor Charlie Sheen

Mientras tanto, Charlie Sheen no ha hecho ningún comentario público sobre el presunto ataque.

Las autoridades aún no han sugerido ningún motivo del presunto ataque al actor.

Sin embargo, según los informes, no requirió atención médica.La ex estrella de ‘Two and a Half Men’ ha luchado anteriormente contra la adicción a las drogas y al alcohol, pero Sheen reveló recientemente que ha estado sobrio durante casi seis años.

El actor declaró a la revista PEOPLE:’El mes que viene cumpliré seis años sobrio. Ahora tengo un estilo de vida muy consistente. Se trata de cosas de padre soltero y de criar a mis hijos gemelos de 14 años, Max y Bob’.

Charlie Sheen, quien en algún momento fue el actor mejor pagado de la televisión, también reveló que ha desarrollado una rutina muy consistente y disciplinada, que lo ha ayudado a permanecer sobrio durante muchos años.

Hablando de su rutina diaria, compartió: ’Ahora me levanto temprano, alrededor de las 4:30 o 5 am, leo las noticias temprano, hago ejercicio, respondo correos electrónicos. Luego levanto a los niños y los ayudo con su rutina matutina, si es que se le puede llamar rutina’.