Lucerito Mijares responde a críticas sobre su físico

Lucero Mijares conoce la fama desde que era niña. La actriz y cantante mexicana de 18 años —hija de los cantantes Lucero y Mijares— ha triunfado en la música y como actriz en el musical El mago. Sin embargo, estar bajo los reflectores también le ha traído críticas.

La joven fue cuestionada sobre su deseo de incursionar en las telenovelas y seguir los pasos de su madre Lucero —que ha triunfado como actriz en melodramas como Soy tu dueña, Alborada, Lazos de amor y Mañana es para siempre.

“Sí, ¿por qué no?”, contestó risueña. Cuando le preguntaron si se ha sentido presionada a cambiar su físico tras recibir críticas en las redes sociales sobre su peso, Lucerito afirmó: “Jamás, me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello”.

Algo que no le llama la atención de las telenovelas son sus exigentes horarios de grabación. “Sí, pero saben que el llamado a las 5 de la mañana diario, me parte. No puedo, no, no, no, no aguanto ni a las 10 de la mañana, me cuesta muchísimo trabajo”, confesó.

Como buena profesional, dejo abierta la posibilidad de incursionar en un melodrama: “Pero si alguna vez se arma una telenovela, yo más que feliz”.