“Se para en el tráfico, llego, me bajo, y le llego; rodeo su camioneta y me voy del lado del volante. Y entonces, cuando me voy pasando del lado derecho, llego con él y entonces me cierra el vidrio. Y le digo: ‘¡Bájate cabezón, bájate’, y no se quería bajar”.

Sin embargo, la implicada logró hacerse a un lado antes, dejando al famoso encorvado al momento en que el hombre se le acerca, lo agarra por el cuello y lo tira al piso.

El también político explicó en otra entrevista para Venga la Alegría, desde el patio de su casa, que el posible objetivo de la pareja al enfrentarse con él era robarle algunas de sus pertenencias además del teléfono.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. Pues hasta después, ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja, y ya cuando llegué aquí dije: ‘¡Chin!’ “Yo recogí el dije y pues claro, (me dije): ‘¿Por qué se me fue aquí? ¡Pues a robarme la cadena!’. Me robaron la cadena y ya me habían robado el celular; lo que pasa es que un cuate me dijo: ‘¡Adame, te están robando el celular!’, volteo al coche y el güey estaba con medio cuerpo adentro”.