Sydney -que también ha aparecido en ‘The white lotus’ y ‘The handmaid’s tale’- reveló a The Independent : “Con ‘The white lotus’, sentí que la gente por fin reconocía el duro trabajo que he estado haciendo. Esto es algo que me ha molestado durante un tiempo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en ‘Euphoria’ . Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé”.

La protagonista de 24 años interpreta el papel d e Cassie Howard en la serie dramática ; no obstante cree que no ha recibido el crédito que merece por su actuación.

“Hago ‘The white lotus’ y de repente los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Yo decía: ‘¿No vieron eso en ‘Euphoria’ ? ¿No lo vieron en ‘The handmaid’s tale’ ?”.

A Sydney le encantó su participación en “Euphoria”, pero también ha sufrido experiencias terribles en algunos de sus proyectos anteriores.

“He tenido experiencias en las que quiero ir a casa y restregarme completamente en carne viva porque me siento asquerosa”.

La actriz recordó una situación concreta en la que la gente con la que trabajaba la hizo sentir “cohibida”.

“No me sentía cómoda con mi compañero de reparto ni con el equipo, y no me parecía que mi personaje lo hiciera. Eso me hizo sentir aún más cohibida. No me sentía capaz de hablar”.