Luego de que el polémico Alfredo Adame confesara en entrevista con Maxine Woodside que en su juventud le había quitado la vida a una persona que era incluso mayor que él, muchos internautas lo tacharon de mentiroso, pero eso no fue todo, pues nuevamente el cinta negra en Karate dio de qué hablar al asegurar que no se arrepiente de nada.

“El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. Pasan los días y me habla mi cuate para decirme: ‘qué crees, se murió el de la bronca’ y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso”, explicó Adame.

En entrevista para el matutino ‘Hoy día’ el exconductor y actor reveló que no sentía remordimiento por haberle quitado la vida a un hombre, pues alega que como lo hizo en defensa propia, no tenía nada de qué arrepentirse.

“Si a mi me preguntas ¿te arrepientes?... No, no me arrepiento, pues fue en defensa propia.Yo era menor de edad y eran seis cuates contra nosotros”, agregó.

Sin embargo, eso no fue todo pues el actor se dejó ver orgulloso de sus actos, de los cuales confesó que nunca se hizo responsable, debido a que sus padres lo protegieron y lo llevaron a esconderse a Michoacán.