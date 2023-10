Al Pacino llega a un acuerdo sobre la custodia de su cuarto hijo

Al Pacino dio la bienvenida al mundo a su hijo Roman en junio, y el mes pasado su novia de 29 años, Noor Alfallah, presentó una petición a un tribunal para que le concediera la custodia física del pequeño, ofreciendo “visitas razonables” a la estrella de ‘El Padrino’.

Ahora, según documentos obtenidos por el portal Entertainment Tonight, la pareja ha llegado a un acuerdo sobre la custodia, el régimen de visitas y el pago de la pensión alimenticia, pero los detalles concretos no se han hecho públicos.

El actor de 83 años ha aceptado pagar los honorarios de los abogados de Noor, y ella ha accedido concederle la custodia legal compartida de Roman, lo que le permitirá ayudarle a tomar decisiones en asuntos como el tratamiento médico, la formación académica y la religión del pequeño. Ambos firmaron también una declaración voluntaria de filiación seis días después de la llegada al mundo de su bebé.

El comportamiento de Noor dio lugar a especulaciones de que se había separado del actor tras más de un año juntos, pero un portavoz de la oscarizada estrella insistió en que ese no era el caso. La explicación que ofreció a las acciones legales emprendidas por Noor fue que la pareja quería iniciar un proceso de negociación para sentar las bases de la futura educación de su hijo, y eso no significaba que no siguieran juntos en el plano romántico.

Roman -que nació el 6 de junio en el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles- es el cuarto hijo del actor. Al Pacino es padre de los gemelos Olivia y Anton Pacino, de 22 años, con su ex Beverly D’Angelo, y de Julie Pacino, de 33 años, fruto de su relación con Jan Tarrant.

Antes del nacimiento de Roman, el actor reveló que estaba deseando volver a ser padre y que tener otro hijo en este momento de su vida era “realmente especial”.