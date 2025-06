Adrián Marcelo pide perdón a Belinda y le ofrece un millón de pesos por una entrevista

México.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores de Adrián Marcelo, Belinda y de los internautas, por lo que ya hay opiniones divididas de quienes aseguran qué les gustaría ver a la famosa junto al comediante y otros que esperan que la actriz no acuda a su proyecto a pesar de que le ofrece 1 millón de pesos.

“Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli. Amigos x Siempre”, fue lo que mencionó Adrián Marcelo a manera de disculpa.

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Adrián Marcelo por lo que no se sabe su reacción sobre el comentario que llevó a cabo el ex integrante de La Casa de los Famosos México, además tampoco se conoce sobre la probabilidad de que asista o no al podcast que tiene en YouTube en el que el comediante desea conversar con ella y le pagará 1 millón de pesos por asistir.