A Belinda la quieren despelucar. Carls el creador de Wigs By Mamma Jee denunció al equipo de trabajo de la cantante, ya que asegura que desde hace dos años le deben una peluca que la famosa usó para un comercial de su proteína.

El empresario compartió un hilo en su cuenta de Twitter en donde denuncia la falta de pago, ya que no fue un regalo.

Según él, Belinda no está enterada de esta situación, por lo que hasta le mandó un mensaje para que supiera con quienes trabaja.

“Abro hilo de cómo el equipo de @belindapop no me ha pagado! Cómo saben soy mamma jee wig maker, a los últimos días del 2020 me escribe Paula de wonu y me dice que quiere una cabellera como de Kylie Jenner que si se la pides a su hair guy sale en 7,000 usd”, posteó.

La peluca que pidieron tiene un costo aproximado de 24 mil pesos, sin embargo él les hizo una rebaja para que quedara en sólo 20 mil, dinero que no ha recibido.

Según Paulina, una de las personas que trabajan con la cantante, dijo que a Beli no le había gustado y que además tuvieron que retocarla, por lo que el creador dijo que sólo les cobraría la renta, la cual ascendía a 10 mil pesos.

Sin embargo, Carls no ha recibido respuesta de nadie del equipo de la también actriz.