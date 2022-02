Le ha costado, pero Jennifer López por fin ha conseguido convencer a su hijo para que trabaje con ella.

La diva del Bronx tiene dos mellizos de 13 años, Max y Emme, con su exmarido Marc Anthony, y hasta ahora solo ella había mostrado interés por seguir los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento.

Emme la acompañó durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl cantando el popular sencillo ‘Let’s Get Loud’ de su madre y una versión del tema ‘Born In The U.S.A.’.

Ahora le ha llegado el turno a Max de participar en uno de los proyectos de la diva del Bronx, aunque él se ha desmarcado de su hermana y ha preferido apostar por el cine debutando como actor en la comedia romántica ‘Cásate conmigo’.

“Él no quería hacerlo, la verdad, pero hubo otros niños de la familia que le animaron diciéndole: ‘Hazlo, hazlo, que lo vas a disfrutar’. Lo pasó muy bien y quiere hacerlo más. Quiere ser actor”, ha explicado JLo en declaraciones al programa ‘El gordo y la flaca’.