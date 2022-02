Al parecer el conflicto entre Kanye West y Kim Kardashian va a tardar en terminar, pues el rapero alegó que su ex esposa lo acusó de haberla golpeado.

“Ayer Kim me acusó de golpearla”, afirmó West, de 44 años a través de redes sociales.

Kanye agregó que cualquier acción que realicé ya es visto de la peor manera y que dichas acusaciones podrían realmente llevarlo a la cárcel a pesar de que sean falsas.

“Así que déjenme ver cómo están las cosas. Ruego por ir al cumpleaños de mi hija y me acusan de estar drogado, quiero jugar con mi hijo, me llevo mis historietas Akira y me acusan de robar, y ahora me acusan de querer matarla. Estas ideas pueden hacer que alguien vaya a la cárcel. No jueguen así con las vidas de los hombres negros”, escribió.