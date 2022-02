La modelo e influencer, Arianny Tenorio, compartió en su cuenta de Instagram lo bien que la pasó en su visita a Cayos Cochinos, Islas de la Bahía, Honduras, junto a su novio Luisito Comunica.

La popular pareja de creadores de contenidos y emprendedores está de visita en tierras catrachas, grabando un interesante video sobre Honduras para el canal de YouTube del reconocido mexicano.

Desde su llegada, el domingo al aeropuerto Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, han visitado diferentes lugares.

Uno de los más recientes fue la isla de Cayos Cochinos, sitio con una variedad de ecosistemas de arrecifes y alta biodiversidad de organismos marinos, con flora y fauna terrestre, única en el mundo.

Sin embargo, la venezolana lamentó la suciedad del lugar y pidió que haya más respeto y cuidado por la naturaleza.

“Wow me molesta mucho encontrarme con chapas de refrescos en una playa así de bella. Me voy a llevar esto para que no aquí”, dijo en sus historias de Instagram.

A la vez aprovechó el paisaje para hacerse unas hermosas fotografías que han desatado miles de reacciones y comentarios alagando la belleza de la modelo.

“Preciosa Arianita disfrute su estadía en este bello país”; “Tengo que admitir que esta súper hermosa”; “Ari soy de Honduras... Perdón por las playas sucias pero gracias por venir a mi tierra un saludo”; “Hermosa te ves, bienvenida a Honduras”, son algunos de los comentarios.