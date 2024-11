El actor Jung Woo-sung admite paternidad

El actor Jung Woo-sung admitió el domingo que era el padre del hijo de la modelo Moon Ga-bi.

Moon, de 35 años, había anunciado su reciente parto en sus redes sociales el 22 de noviembre.

Aunque los medios locales informaron que Jung era el padre de su hijo, Jung admitió el domingo a través de su agencia que él es el padre del bebé. Sin embargo, decidió no revelar detalles sobre su relación con Moon.

El 22 de noviembre, Moon compartió una foto en las redes sociales que mostraba la mano de su hijo tocando su rostro, con el texto: “Como madre, encontré el coraje para abrazar una felicidad más simple para mi hijo y para mí”.

Reflexionó con franqueza sobre sus sentimientos iniciales de conmoción y falta de preparación al enterarse del embarazo.

“La noticia llegó de forma tan inesperada que no pude celebrar ni disfrutar plenamente el momento. En cambio, opté por pasar la mayor parte del embarazo en silencio, rodeada de las bendiciones de mi familia”.

“Quería que mi hijo viera solo el mundo brillante y hermoso que yo conocí y, para lograrlo, tenía que ser valiente”. Además, compartió que expresar estas emociones la hizo sentir “un poco más liberada”.

Y aseguró: “Al ver a mi hijo, que ya ha llegado a este mundo, me doy cuenta de que aún estoy lejos de ser una madre perfectamente preparada. Sin embargo, a pesar de mis defectos, este pequeño llena mi corazón de amor con solo existir. Al observar a mi bebé, me he comprometido a centrarme menos en la perfección y, en cambio, a esforzarme por convertirme en una madre sana y feliz, llena de amor y alegría. Mi mayor deseo es darle a mi hijo una vida rebosante de amor incondicional, salud y felicidad (...)”.

En 2018, Moon saltó a la fama con sus sorprendentes rasgos y apariciones en programas como “Get It Beauty”. Antes de alejarse del centro de atención en 2019, también apareció en programas de variedades de televisión como “Law of the Jungle in Tasmania”.

Jung Woo-sung es un actor surcoreano que ha participado en varias series de televisión exitosas, entre ellas: Tell Me That You Love Me y Delayed Justice.