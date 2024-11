“Arcane” no tendrá temporada 3: los creadores explican por qué

Las reacciones de los fans al esperado final han sido efusivas y efusivas. Un fan escribió: “Se acabó. No creo que vuelva a ver un programa con tanta pasión, amor y esfuerzo hasta que estrenen otro proyecto. Una auténtica obra maestra de principio a fin. Gracias, Estudio Fortiche”.

Otro dijo: “Sí, vio el final de la temporada. No, no estoy bien. No me hagan caso; estará en la esquina llorando a lágrima viva”. Un tercero bromeó: “¿Quién va a pagar mi terapia?”, mientras que otro confesó: “Ya está disponible el último acto y el final de la serie #Arcane de #Netflix que está enamorando al planeta. Si terminan bien, podemos estar hablando de una de las mejores series de la historia, sin duda”.

El showrunner Christian Linke reconoce el alto presupuesto, aunque no de 250 millones de dólares, y cree que el riesgo valió la pena. “Si logras aterrizar con éxito, eres un visionario genial; si no, eres un idiota”, explicó. Sin duda, Arcane logró aterrizar con éxito, ganándose elogios de la crítica e inspirando a innumerables jugadores a explorar League of Legends.