Estas son las dos películas navideñas inspiradas en Taylor Swift

Dos nuevas películas navideñas de televisión tienen una conexión con Taylor Swift que sus fans podrán descifrar sin ningún problema.

Christmas in the Spotlight se estrena este sábado en Lifetime. Está protagonizada por Jessica Lord como la estrella pop más grande del mundo, y Laith Wallschleger como un jugador de fútbol profesional, quienes se conocen y se enamoran, algo no muy diferente a Taylor Swift y su novio, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“Está claramente inspirada en Taylor y Travis, pero no los conozco y no sé lo que ocurre tras bambalinas. Solo sé lo que se ha publicado”, dijo Eirene Tran Donohue, una devota fan que aprovechó la oportunidad para escribir el guion, aunque solo estuviera vagamente basado en su artista favorita.

Se inspiró en el apoyo de cada uno a los logros del otro, particularmente, el hecho de que Kelce no tenga ningún problema en salir con la estrella, a pesar del brillo de los reflectores. Tran Donohue quiere que los otros fans de Swift sepan que escribió el guion pensando en ellos.

“Hay muchos ‘easter eggs’”, dijo, refiriéndose a los pequeños detalles añadidos que un fan de Swift reconocería fácilmente. ”Incluí tantos como pude”, añadió.