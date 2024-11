Michelle Yeoh revela su régimen de belleza

Michelle Yeoh utiliza dos mascarillas al día como parte de su intensivo régimen de belleza.

La oscarizada actriz, de 62 años, admite que cuida mucho su piel y que, además de utilizar productos limpiadores e hidratantes, intenta añadir varias mascarillas a lo largo del día.

Según declaró al periódico Sunday Times: “Desde el momento en que me levanto, cuando me limpio la cara, me pongo las almohadillas para los ojos, las cremas y me hago al menos dos mascarillas al día”.

En un video de belleza grabado para Vogue, Michelle Yeoh reveló que empieza el día masajeándose la cara con el Medicube Age R Derma Shot y con unos rodillos llenos de agua helada para desinflamar el contorno de los ojos.

ADEMÁS: Kanye West es demandado por agredir a una modelo

La dedicación a su régimen de belleza le viene de ver a su madre hacer algo parecido cuando era niña.

En el clip, explicó: “Mi primer recuerdo del cuidado de mi piel es ver a mi madre hacer esto todos los días, por la mañana y por la noche. Hace cosas increíbles, como artes marciales en la cara. Tiene 83 años y luce impresionante”.

La actriz de ‘Todo a la vez en todas partes’ añadió que su consejo más importante para cuidar la piel es beber mucha agua todos los días.

Dijo: “Eso ayuda mucho. Cuando tienes una buena piel, se crea un hermoso lienzo para que puedas usar tu maquillaje”.

Michelle añadió sobre su look minimalista: “Normalmente soy perezosa. Me gusta maquillarme en 10 minutos o menos... Sé siempre quien eres, sé fiel a ti misma. No puedes esconderte. Al final, siempre saldrá a relucir quién eres. Lo más importante para mí es ser capaz de encontrar y afinar mi yo más amable”.