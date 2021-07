Ariana Grande regalará a sus fans $1 millón válidos en terapia

Ciudad de México.

Ariana Grande ayudará a sus fans a librarse de algunos de sus problemas de salud mental, según confirmó la misma artista en sus redes sociales este martes.

La intérprete de "Thank U, Next" anunció en Instagram y Twitter que regalará 1 millón de dólares válidos en terapia para sus fans.

Grande se asoció con la organización de salud mental Better Help, que une a las personas que buscan terapia con un experto autorizado.



"Si bien reconozco que la terapia no debe ser para unos pocos privilegiados, sino algo a lo que todos tienen acceso, y reconozco que esto no soluciona ese problema a largo plazo, realmente quería hacer esto con la esperanza de inspirarlos a que se involucren (en la terapia), para sentirse bien pidiendo ayuda y, con suerte, para librar sus mentes de cualquier tipo de juicio propio al hacerlo", señaló la cantante en sus plataformas.

Ariana Grande se asoció con la organización de salud mental Better Help.



La cantautora, de 28 años, espera que su iniciativa sea un "punto de partida útil" que permita a los fans "crear un espacio para esto en sus vidas y continuar".



Quienes se inscriban en el programa recibirán un mes de terapia gratis y podrán renovar su oferta a través de Better Help con un 15 por ciento de descuento para el segundo mes, señaló el New York Post.



A lo largo de su carrera, Grande ha luchado por difundir y concientizar sobre las causas de la salud mental.

En mayo, Grande publicó una infografía relacionada con este tema, compartiendo líneas telefónicas directas de crisis de salud mental y centros de tratamiento en todo Estados Unidos



En la publicación, expresó su objetivo de "acabar con el estigma en torno a la salud mental y normalizar el pedido de ayuda".