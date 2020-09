Andrea Legarreta confirma que dio positivo a COVID-19

Ciudad de México, México.

Desde su casa, visiblemente desmejorada, Andrea Legarreta informó ayer que la Covid-19 la alcanzó. "Alguna vez escuché decir a alguien que seguramente a todos nos iba a alcanzar el Covid en algún momento, y ahora me tocó a mí... A enfrentarlo con la mejor actitud", dijo Andrea Legarreta en la emisión de Hoy.

La conductora, quien debía presentarse esta semana al foro, se hizo la prueba del coronavirus y resultó positiva; su familia está en cuarentena.

"Pensaba que era un resfriado común, pero resultó que no", dijo en el enlace que realizó. Los primeros avisos del virus, contó, fueron dolores que cada vez se hicieron más fuertes. "Es algo parecido a lo que te da con la influenza. Sentía dolor de cabeza y fiebre. Me tomaba un medicamento para el dolor del cuerpo, así lo vas sobrellevando bien. "El sábado por la mañana dije: 'Voy a dejar de tomar (la medicina) para el dolor del cuerpo, y la temperatura empezó a elevarse".

Porque sabe que en estos casos se debe actuar con responsabilidad, acudió al hospital para practicarse la prueba.

"Me entregaron los resultados ayer por la tarde-noche, y dentro de todo, pues tomando el medicamento, bastante bien. Ya saben que ni soy dramática ni me tiro al suelo. Vamos a seguir los cuidados que me dice el doctor", declaró.

Aunque al inicio de la emisión su compañera Galilea Montijo comentó que Andrea y toda su familia habían adquirido el virus, en el enlace la conductora señaló que Erik Rubín no presenta síntomas.

"Vamos a salir de esta avante, muchachos. A las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien. Mía dice que hace un par de días que estaba haciendo ejercicio sentía muchísimo cansancio" declaró la también actriz.

Prueba

"Ellas no se han hecho la prueba; el doctor considera que todos, obviamente, debemos estar en cuarentena y que si se quieren hacer la prueba o no, es una decisión. Vamos a tener que estarnos haciendo pruebas con el oxímetro, y si bajamos de 90 es cuando tienes que acudir al hospital".

La conductora, quien dijo ser una persona que ha actuado siempre de manera responsable en esta contingencia, tanto en el trabajo como en su vida rutinaria, dijo no saber en qué momento "cometió el error y se tocó la cara".