Galilea Montijo causa polémica por opinar que una cachetada a las niñas evita el abuso sexual

México.

La conductora mexicana Galilea Montijo causó indignación al sugerir que golpear a una niña evitaría que estas puedan ser abusadas.

Sus polémicas declaraciones se dieron mientras debatía el sonado caso del cantante mexicano Kalimba, quien años atrás había sido acusado de presuntamente agredir sexualmente a una fanática.

Montijo se refirió al tema luego de que el intérprete diera una reciente entrevista en la que volvió a narrar los hechos denunciados por la mujer llamada Daiana Guzmán. Kalimba recordó que la joven ingresó a su cuarto para ofrecerle tener sexo, algo que él se rehusó y fue sacada del departamento.

“Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito. Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación? (…)", expresó en la sección “Las calientitas del espectáculo” del programa Hoy.

"Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, agregó.

Con la portada del conejito, Galilea se refiere a que, después de acusar a Kalimba por abuso sexual, Daiana apareció en la portada de la revista Playboy.

Daiana posó para Playboy después de denunciar a Kalimba por agresión sexual.

Algunos usuarios de redes sociales criticaron las declaraciones de Galilea, ya que, según ellos, la conductora revictimizó a la joven, mientras que otros la señalaron de hacer una apología a la violación.

Kalimba niega ser un violador

En una entrevista con Yordy Rosado, Kalimba revivió el momento oscuro en su carrera cuando una mujer lo denunció por presunta violación.

Los hechos se dieron tras una fiesta que Kalimba ofreció en un club nocturno, según este, Daina, no era una de sus invitados, sino una edecán que fue contratado para dicho evento.

Kalimba afirmó que él y sus amigos decidieron moverse de la fiesta hacia su suite.

Sin embargo, él decidió ir un momento a su habitación, hasta donde lo siguió Daiana y fue cuando, supuestamente, ella le ofreció tener sexo. Kalimba se negó y se movió a otro cuarto.

“Ella bajó al otro cuarto y dijo que ‘¿Qué haces?’. Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thayli, quien si fue a declarar, fue ella quien la corrió.”

Kalimba dijo que la denuncia de Daina le sorprendió, además señaló que el procurador manipuló la evidencia para inculparlo.

El proceso contra Kalimba sigue en curso, pero este ha decidido continuar con su carrera musical. Mientras tanto, la presunta víctima decidió incursionar en el reggaetón y se ha lanzado como cantante de este género.